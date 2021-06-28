Украинский моряк сгорел заживо во время пожара на судне в Индийском океане, – СМИ
28 июня 2021 , 17:40Читати новину українською
Источник:Seafarers Journal
В Индийском океане на корабле произошел пожар. В результате возгорания погиб моряк из Украины, который пытался потушить пламя.
Трагический инцидент произошел на пути из Шри-Ланки в Сингапур в пятницу, 25 июня. Судно MSС MESSINA шло под флагом Либерии.
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Пожар на корабле
Отмечается, что на пол пути занялось машинное отделение корабля.
- Пожар пытался потушить моряк из Одессы.
- В результате возгорания 20-летний украинец погиб.
- Это был лишь второй рейс молодого человека.
Сейчас вся команда остается на борту судна, находящегося на буксире.
Украинский моряк погиб во время пожара на судне в Индийском океане / Фото Seafarers Journal