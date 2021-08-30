Украинский самолет эвакуировал афганку и ее младенца, рожденного в аэропорту
Источник:Государственная миграционная служба
Афганская женщина родила ребенка во время ожидания эвакуации из аэропорта Кабула. На украинском самолете мать с новорожденным ребенком доставили в Борисполь, а тогда в Одессу.
В миграционной службе сообщили, что 29 августа из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели Киевской и Одесской областей доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание уехать из своей страны.
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В Украину эвакуировали женщину с 7-дневным младенцем
Среди эвакуированных есть 48 взрослых и 85 детей. Самой маленькой из них всего 7 дней. Младенец появился на свет в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации.
К слову, самой старшей эвакуированной – 85 лет, она мужественно помогала другим матерям с детьми.
Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, что помогло спасти их жизни.
Кроме того, всем эвакуированным сделали тест на наличие коронавирусной инфекции, заболевших не обнаружено.
Афганка родила на борту самолета: что известно
- Ранее авиакомпания Turkish Airlines выполняла эвакуационный рейс из Афганистана в Бирмингем, что в Великобритании.
- Прямо на борту самолета одна из пассажирок родила ребенка. Медиков среди пассажиров не было, поэтому роды пришлось принимать экипажу.
- Состояние здоровья и мамы, и ребенка удовлетворительное. Девочку назвали Хавва.