Украинский самолет эвакуировал афганку и ее младенца, рожденного в аэропорту

Афганская женщина родила ребенка во время ожидания эвакуации из аэропорта Кабула. На украинском самолете мать с новорожденным ребенком доставили в Борисполь, а тогда в Одессу.

В миграционной службе сообщили, что 29 августа из аэропорта "Борисполь" в Одессу спасатели Киевской и Одесской областей доставили 133 граждан Афганистана, которые изъявили желание уехать из своей страны.

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В Украину эвакуировали женщину с 7-дневным младенцем

Среди эвакуированных есть 48 взрослых и 85 детей. Самой маленькой из них всего 7 дней. Младенец появился на свет в аэропорту Кабула, когда его мать ожидала эвакуации.

К слову, самой старшей эвакуированной – 85 лет, она мужественно помогала другим матерям с детьми.

Двум взрослым оказали медицинскую помощь и госпитализировали, что помогло спасти их жизни.

Кроме того, всем эвакуированным сделали тест на наличие коронавирусной инфекции, заболевших не обнаружено.

Афганка родила на борту самолета: что известно

Ранее авиакомпания Turkish Airlines выполняла эвакуационный рейс из Афганистана в Бирмингем, что в Великобритании.

Прямо на борту самолета одна из пассажирок родила ребенка. Медиков среди пассажиров не было, поэтому роды пришлось принимать экипажу.

Состояние здоровья и мамы, и ребенка удовлетворительное. Девочку назвали Хавва.