Украинский военный установил рекорд с национальным флагом в небе: яркое фото

Подполковник ВМС ВСУ Анатолий Глиненко установил новый рекорд. Он стал парашютистом, который развернул в воздухе самый большой флаг Украины.

Военный из Одессы решил воплотить свою идею в небе над столицей. Событие зафиксировали представители Национального реестра рекордов Украины.

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Площадь флага поражает

Флаг, который развернул в небе Анатолий Глиненко, по-настоящему впечатляет своими размерами. Его длина составляла 31,81 метра, а ширина – 16,68 метра. То есть площадь рекордного флага – более 530 квадратных метров.

Руководство Военно-Морских Сил ВСУ поздравило подполковника с установлением рекорда. К поздравлениям присоединились и пользователи соцсетей в комментариях.

Текст публикации ВМС ВСУ

Военнослужащий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подполковник Анатолий Глиненко установил национальный рекорд Украины в номинации "Самая большая площадь флага Украины, развернутого парашютистом в воздухе".

Флаг длиной 31,81 и шириной 16,68 метра был развернут в воздухе над просторами столицы Украины.

Рекорд зафиксирован представителями Национального реестра рекордов Украины.

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины поздравляет Анатолия Васильевича с получением почетного места среди рекордсменов Украины.

Слава Украине!