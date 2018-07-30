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Украинский 9-летний картингист лидирует после 4 этапа чемпионата Европы по картингу

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Александр Бондарев
Александр Бондарев

В эти выходные на польском автодроме Slomczyn состоялся IV этап чемпионата Центральной и Восточной Европы по картингу CEE Rotax Max Challenge.

Украинец Александр Бондарев показал лучший результат среди участников чемпионата и продолжает удерживать общее 1 место, увеличив отрыв от ближайших преследователей, пишет пресс-служба Спортивного комитета Украины.

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Александр прибыл на IV этап лидером после трех предыдущих этапов. Главным соперником нашего картингиста остается австриец Оскар Вурц.

В польских гонках кроме постоянных участников чемпионата на трассу выехало большое количество местных пилотов, которые привыкли к трассе и хорошо ее знают. Одним из таких "домашних" пилотов стал сильнейший представитель польского картинга Максимилиан Обст. И хотя квалификацию выиграл Бондарев, именно Обст был сильнейшим во всех финальных заездах.

В течение соревнований между Бондаревым и Вурцем шла ожесточенная борьба за вторую и третью позиции. В передфинале 2-м был Александр, а в финале – Оскар. Все решилось в Суперфинале. Бондарев финишировал вторым, вслед за Обстом, а Вурц попал в столкновение и вылетел с трассы. Таким образом, победа осталась за Александром Бондаревым.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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