Украинский арбитр будет судить матч обидчика "Зари" в Лиге Европы

Украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко будет работать на поединке группового раунда Лиги Европы между немецким "РБ Лейпциг" и норвежским "Русенборгом".

На линиях Бойко будут помогать Владимир Володин и Игорь Алехин. В роли дополнительных ассистентов выступят Николай Балакин и Анатолий Абдула. Резервный арбитр – Семен Шлончак.

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Матч в Лейпциге состоится в четверг, 13 декабря (начало – в 22:00 по киевскому времени).

Стоит напомнить, что именно "РБ Лейпциг" обыграл луганскую "Зарю" и выбил ее из квалификации Лиги Европы.