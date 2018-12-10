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      Украинский арбитр будет судить матч обидчика "Зари" в Лиге Европы

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      Сергей Бойко
      Сергей Бойко / Фото из открытых источников

      Украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко будет работать на поединке группового раунда Лиги Европы между немецким "РБ Лейпциг" и норвежским "Русенборгом".

      На линиях Бойко будут помогать Владимир Володин и Игорь Алехин. В роли дополнительных ассистентов выступят Николай Балакин и Анатолий Абдула. Резервный арбитр – Семен Шлончак.

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      Матч в Лейпциге состоится в четверг, 13 декабря (начало – в 22:00 по киевскому времени).

      Стоит напомнить, что именно "РБ Лейпциг" обыграл луганскую "Зарю" и выбил ее из квалификации Лиги Европы.

      Теги: Спорт ФК Заря Лига Европы Футбол
      Источник: 24 Канал
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