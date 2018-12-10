Украинский арбитр будет судить матч обидчика "Зари" в Лиге Европы
Украинская бригада судей во главе с Сергеем Бойко будет работать на поединке группового раунда Лиги Европы между немецким "РБ Лейпциг" и норвежским "Русенборгом".
На линиях Бойко будут помогать Владимир Володин и Игорь Алехин. В роли дополнительных ассистентов выступят Николай Балакин и Анатолий Абдула. Резервный арбитр – Семен Шлончак.
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Матч в Лейпциге состоится в четверг, 13 декабря (начало – в 22:00 по киевскому времени).
Стоит напомнить, что именно "РБ Лейпциг" обыграл луганскую "Зарю" и выбил ее из квалификации Лиги Европы.
Источник: 24 Канал
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