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Украинский арбитр обвинил ФФУ в коррупции и сложил полномочия

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Сергей Шебек сложил полномочия
Сергей Шебек сложил полномочия

Известный в прошлом украинский арбитр Сергей Шебек со скандалом покинул состав делегатов Федерации футбола Украины.

Шебек уже отправил письмо президенту Федерации АндрейюПавелко и представителям комитетов с просьбой исключить его из числа делегатов и не считать его "официальным лицом ФФУ".

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"Прошу исключить меня из списков делегатов ФФУ и больше не считать меня официальным лицом ФФУ, в связи с невозможностью пребывания в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол", – сказано в заявлении.

По информации SportArena, главной мотивацией Шебека было совсем не это, а отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ и "губительные" публикации в СМИ с разбором матчей.

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Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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