ФФУ не выделила никаких средств на лечение украинского арбитра, который перенес инсульт в Греции

Украинский лайнсмен Сергей Беккер перенес инсульт прошлой осенью перед матчем Лиги Европы ПАОК – "Види", который состоялся 25 октября 2018 года.

По информации Youtube-программы "ТаТоТаке", Федерация футбола Украины до сих пор не выделяла средства на лечение украинского арбитра Сергея Беккера.

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Сергей нуждается в серьезном лечении и находится в нетранспортабельном состоянии, из-за чего остается за пределами Украины. УЕФА выделил на лечение Беккера 80 тысяч евро за страховой, деньгами помогла и греческая футбольная федерация.

Также коллеги Беккера по судейскому цеху суммарно собрали 6 тысяч долларов, а его отец вынужден был продать личный автомобиль для помощи сыну.

Сергей Беккер до сих пор в греческой больнице. 1 месяц лечения стоит около 10 000 евро. Его отец продал собственный автомобиль, чтобы спасать сына. В этот вторник у арбитров были тесты по физподготовке. После тестов, каждый сдавал деньги на помощь коллеге. 200 долларов – с главного арбитра. 100 долларов – с ассистента. В целом собрали около 6 тысяч долларов Стесняюсь, спросить, сколько сдал председатель комитета арбитров Лучано Луче? Сколько сдал президент ФФУ – Павелко? 1-й вице-президент Холодницкий? 1-й вице-президент Костюченко? Вице-президент ФФУ Герега и другие нардепы в структуре ФФУ,

– написал журналист Константин Андриюк в своем Facebook.

Отметим, что Сергей Беккер является одним из самых опытных линейных арбитров украинского футбола, отсудив два десятка матчей главной украинской дуэли между "Шахтером" и "Динамо".

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