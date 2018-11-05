Украинский арбитр рассудит матч "Динамо" и "Спартака" в Лиге Европы
Поединок четвертого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между загребским "Динамо" и трнавским "Спартаком" обслужит украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
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Бойко будут помогать Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Олег Плужник.
Напомним, что матч 4 тура Лиги Европы "Динамо" Загреб – "Спартак" Трнава состоится в четверг, 8 ноября.
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Источник: 24 Канал
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