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      Украинский арбитр рассудит матч "Динамо" и "Спартака" в Лиге Европы

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      Сергей Бойко
      Сергей Бойко

      Поединок четвертого тура группового раунда Лиги Европы УЕФА между загребским "Динамо" и трнавским "Спартаком" обслужит украинская бригада арбитров во главе с Сергеем Бойко.

      Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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      Бойко будут помогать Владимир Володин и Семен Шлончак. Четвертый арбитр – Олег Плужник.

      Напомним, что матч 4 тура Лиги Европы "Динамо" Загреб – "Спартак" Трнава состоится в четверг, 8 ноября.

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      Теги: Лига Европы Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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