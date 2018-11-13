Украинский арбитр рассудит матч Италии и Англии
На товарищеском поединке молодежных сборных Италии и Англии будет работать украинская бригада судей.
Главным рефери назначен Виталий Романов. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков.
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Игра состоится 15 ноября в итальянском городе Феррара на стадионе "Паоло Мацца".
Источник: 24 Канал
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