Украинский арбитр рассудит матч Италии и Англии

Игра состоится 15 ноября в итальянском городе Феррара на стадионе "Паоло Мацца".

Главным рефери назначен Виталий Романов. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков.

На товарищеском поединке молодежных сборных Италии и Англии будет работать украинская бригада судей.

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