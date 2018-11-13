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      Украинский арбитр рассудит матч Италии и Англии

      16 Читати новину українською
      Виталий Романов
      Виталий Романов / ФФУ

      На товарищеском поединке молодежных сборных Италии и Англии будет работать украинская бригада судей.

      Главным рефери назначен Виталий Романов. На линиях ему будут помогать Виктор Матяш и Александр Жуков.

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      Игра состоится 15 ноября в итальянском городе Феррара на стадионе "Паоло Мацца".

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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