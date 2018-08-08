Украинский баскетболист из НБА принял российское гражданство и перешел в российский клуб

Украинский баскетболист Джоэль Боломбой, который выступал в НБА, решил сменить украинское гражданство на российское. Кроме того, он перебрался в российский клуб ЦСКА.

Стоит отметить, что Джоэль Боломбой родился 28 января 1994 года в Донецке в семье отца-конголезца и матери россиянки. Однако в 4-летнем возрасте семья перебралась в США, где парень закончил школу и выступал за баскетбольную команду университета Вебер Стейт. В 2016 году его на драфте выбрала команда "Юта Джаз" под пятьдесят второй номером. Однако уже в следующем сезоне он перешел в "Милуоки Бакс". В общем сыграл лишь в 20 матчах за эти клубы в NBA. Больше времени играл в G-League.

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В этом же 2017 году 206-сантиметровый игрок вошел в расширенный список кандидатов в сборную Украины для подготовки на Евробаскет. Однако на турнир игрок так и не поехал. В целом его неоднократно вызывали в сборную Украины. Но он каждый раз находил причины отказать.



"С детства я мечтал играть в НБА или в большой команде ЦСКА – из-за истории моей семьи. Наконец, мне представился такой шанс. Это много для меня значит, поскольку моя мать из России, у нас здесь корни", – заявил Боломбой.

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