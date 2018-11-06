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      Украинский баскетболист перешел в американский клуб

      10 Читати новину українською
      Александр Кобец
      Александр Кобец

      Украинец Александр Кобец продолжит карьеру в США. Баскетболист будет выступать за команду "Capital City Go-Go", которая является фарм клубом команды НБА "Вашингтон Уизардс" (Washington Wizards).

      Именно с "Вашингтоном" у Кобца был подписан контракт, но команда разорвала с ним соглашение, чтобы украинец мог выступать за "Capital City Go-Go" в G-лиге.

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      При этом клуб НБА сохранил за собой права на игрока и может подписать его в обход драфта Лиги развития.

      Стоит напомнить, что 22-летний Александр Кобец является воспитанником "Черкасских обезьян", за которых выступал с сезона 2012-2013. В прошлом сезоне он стал чемпионом Украины вместе со своим клубом.

      Теги: NBA Баскетбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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