Украинский баскетболист получил один балл в голосовании Матча всех звезд НБА

Украинский центровой "Атланты Хоукс" Алексей Лень получил один голос в голосовании среди баскетболистов на попадание в состав Матча всех звезд НБА.

Другой украинец Святослав Михайлюк из "Лос-Анджелес Лейкерс" не получил ни одного голоса. Однако, защитник обошел соотечественника в фанатском голосовании: 20 тысяч голосов Святослава против 9 тысяч в Леня.

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25 января были опубликованы стартовые пятерки команд на Матч Всех Звезд. Капитанами команд стали Леброн Джеймс из "Лейкерс" и Яннис Адетокунбо, что представляет "Милуоки Бакс". 17 февраля Матч всех звезд примет город Шарлотт.

Также в субботу, 26 января, в Запорожье примет Матч звезд украинской Суперлиги. Кроме самого противостояния, которое пройдет в формате "Звезды Украины" против "Звезд Легиона", зрителей ждут три традиционных конкурса и много других сюрпризов.

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