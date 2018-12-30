Украинский баскетболист установил рекорд сезона в Лиге развития: видео

Святослав Михайлюк провел матч в составе резервной команды "Лейкерс" в молодежной лиге НБА и четко дал понять, что очень хочет вернуться в основу "Лос-Анджелеса".

В игре против "Северной Аризоны" неудержимый украинец набрал 47 очков и установил рекорд сезона.

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До Михайлюка в этом году в Лиге никому не удавалось собрать такой очковый задел. Команда украинца победила соперников со счетом 119:114.

Удачный матч выдал и еще один наш представитель в НБА. Алексей Лень помог "Атланте" обыграть "Кливленд". В активе украинца 12 очков, 4 подбора, 1 блок-шот и 1 ассист.

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