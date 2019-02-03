Украинский баскетболист забросил мяч со своей половины перед самой сиреной: невероятное видео
В рамках чемпионата Украины баскетбольный клуб "Днепр" в пятницу, 1 февраля, принимал "Киев-Баскет". Интересный момент встречи произошел на последней секунде первой четверти.
При равном счете 22:22 в конце первой четверти хозяева площадки получили право на атаку. Но так как времени было мало, защитник Александр Мишула решился на дальний бросок со своей половины поля. И мяч попал в корзину с сиреной на перерыв. Таким образом баскетболисту удался баззер-битер.
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Видео невероятного броска Александра Мишулы со своей половины поля
Сам матч "Днепр" довел до победы 75:65
Что такое баззер-битер?
С английского от buzzer beater – удар с сиреной. Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти с сопутствующим звуком сирены. Данный термин, в большинстве случаев, используется в отношении удачных бросков, которые приносят команде победу или переводят игру в овертайм. Если игрок выпускает мяч из рук, и сирена об окончании времени раздается в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.