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      Украинский баскетбольный клуб получил обновленную площадку: фото

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      Украинский баскетбольный клуб получил обновленную площадку: фото

      В Каменском закончили реконструкцию Дворца тенниса. Здесь размещена баскетбольная площадка, на которой свои выступления проводит клуб "Прометей", который лидирует в Высшей лиге.

      Первые матчи "Прометей" на обновленной арене проведет уже 12 и 13 января против команды "Золотой Век" с Кропивницьокого.

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      Что касается самого зала, то изменили внутренние сети: электропроводку, систему отопления, вентиляцию. Устранили появление трещин и усадку здания. Весь фасад был утеплен. Установили современное освещение, системы кондиционирования. Перед зданием обновили тротуарную плитку.

      Два теннисных и один баскетбольный залы оборудованы по последнему слову техники. Для теннисистов установлен современный хард — специальное плотное покрытие.

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      В обоих залах очень просторно и светло благодаря современному освещению. В центральном зале, где будут проходить соревнования по баскетболу и не только, установлен современный паркет, новые стойки с баскетбольными кольцами, современные трибуны, а также большое центральное табло.

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      Теги: Спорт Кам'янське Баскетбол
      Источник: 24 Канал
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