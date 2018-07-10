Украинский баскетбольный клуб возвращается в еврокубки после 10-летней паузы

В следующем сезоне от Украины в баскетбольных еврокубках могут сыграть два клуба, это чемпион Украины – "Черкасские Обезьяны" и обладатель Кубка Украины – "Днепр". На днях черкасский клуб подал заявку на участие в FIBA Europe Cup и прошел все юридические процедуры.

Уже 31 июля станет известно, с какого этапа квалификации к Еврокубке начнут борьбу "Черкасские Обезьяны". Есть шансы у чемпиона Украины начать свою борьбу уже и с основной сетки турнира, сообщает Федерация баскетбола Украины.

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"Обезьяны" в последний раз выступали в еврокубках 10 лет назад. В своей истории они дважды играли на международном уровне.

2018 уникальный год для "Черкасских обезьян". Именно в этом сезоне клуб впервые в истории выиграл главный чемпионат страны, став чемпионом Суперлиги Пари-Матч. Недавно воспитанник клубной школы Святослав Михайлюк был задрафтован "Лейкерс".

Напомним, что первые матчи квалификации FIBA ​​Europe Cup пройдут 20 и 27 сентября.