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Украинский "Beatles" и при чем здесь Ани Лорак: малоизвестные факты о Ивасюке

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Владимир Ивасюк
Владимир Ивасюк / 24 Канал

4 марта музыкальному гению Владимиру Ивасюку могло бы исполниться 69 лет. И хотя он прожил слишком короткую жизнь, Ивасюк стал легендой, а его произведения неизбежно вошли в украинскую историю.

Кто такой Ивасюк?

Будет странно, если вы еще не слышали о Владимире Ивасюке, но на всякий напомним – это известный украинский композитор-исполнитель и поэт, совершивший настоящую революцию в украинской культуре.

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Он стал одним из основателей украинской эстрадной музыки. Ивасюк написал 107 песен, значительную часть из которых вы непременно слышали. В частности, "Червона рута", "Водограй", "Я піду в далекі гори", "Пісня буде поміж нас" и другие.

Володимир Івасюк – феномен української культури

Владимир Ивасюк – феномен украинской культуры

Кроме того, он является автором 53 инструментальных произведений и написал музыку к нескольким спектаклям.

Его песни – настоящие шедевры украинской культуры. Их пели дома, играли на танцах, крутили по радио и телевизору. Одним словом – топ-музыкант того времени.

Итак, расскажем вам несколько малоизвестных фактов про Ивасюка.

Ивасюк – медик, художник, скрипач

Говорят, что талантливые люди имеют талант абсолютно во всем. Таким был и Владимир.

Все знают Ивасюка как легендарного музыканта и композитора. Но мало кому известно, что по специальности он – медик. Заканчивал Львовский медицинский институт, в аспирантуре изучал патологическую физиологию – науку, изучающую физиологию больного организма – общие закономерности возникновения, развития и завершения болезни.

Кроме того, он был прекрасным скрипачом – играл на альте, прекрасно играл на фортепиано и гитаре.

И не музыкой единой. Владимир Ивасюк был очень многогранным – он имел еще и незаурядный талант к рисованию. Рисовал акварельными красками или простым карандашом натюрморты, автопортреты, шаржи, карикатуры, пейзажи и портреты выдающихся людей.

Володимир Івасюк: портрет сестри

Владимир Ивасюк: портрет сестры

Ивасюк и Ленинопад в Украине

Да-да, именно 17-летний Владимир, который родился 4 марта 1949 года в городе Кицмань, что на Буковине, получил наказание – 15 суток в отделении милиции за то, что надел с товарищами на бюст Ленина в парке фуражку. Убегая, ребята затронули бюст – он упал и надбился.

Из-за инцидента Владимира хотели выгнать из школы и не выдать аттестат, а он шел на золотую медаль. Из-за скандала семье пришлось переехать в Черновцы.

Тарас Чубай – Наш Ивасюк

Первая песня и "Червона рута"

Ивасюк уже в 15 лет написал музыку к стихотворению, которое написал отец. Это была "Колискова".

"Червона рута", написанная Ивасюком в 1970 году, стала отдельным культурным явлением в музыке. Она настолько популярна, что стала народной. Песня звучала в разных уголках мира, на нее созданы десятки кавер-версий.

София Ротару – "Пісня буде поміж нас" – видео

Но мало кто знает, что песня была посвящена Марии Соколовской, которую называли Мусей. Она училась в одной группе с Ивасюком в медицинском институте. Володя был в нее влюблен.

"Червона рута" дала молниеносное начало карьере Софии Ротару, которая ее выполняла.

Еще один интересный факт – эта песня в исполнении Владимира Ивасюка, Василия Зинкевича и Назария Яремчука прозвучала на Центральном телевидении СССР. Для тех лет это было невероятное явление – украинская музыка в прямом эфире советского телевидения.

Владимир Ивасюк, Василий Зинкевич и Назарий Яремчук – "Червона рута" – видео

Как-то ради песен Ивасюка на Центральном телевидении на целых 15 минут задержали выход программы "Время". А это – большое признание и своеобразная победа.

А еще на одном из торжественных мероприятий в киевском Мариинском дворце выступал ансамбль "Смеричка" с песней "Червона рута". Тогда Генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев не удержался, подошел к музыкантам и начал подпевать.

Украинский "Beatles"

Основанный Ивасюком ансамбль "Буковинка" произвел в те времена такой фурор, что его начали сравнивать с британскими The Beatles.

А произошло это потому, что на советском пространстве только начали появляться вокально-инструментальные ансамбли. А "Буковинка" в то время отличалась среди всех очень ритмичным и необычным репертуаром.

Возможно, если бы все это происходило в Великобритании – вероятно, Ивасюк имел бы все шансы создать серьезную конкуренцию самому Джону Леннону ;)

Песня Ивасюка "Капелюх" – выполняет "Пиккардийская терция" – видео

Ани Лорак и Ивасюк

Ага, удивитесь вы – что у них могло быть общего. Владимиру тогда было 29, и его семья переехала из дома в Кицмани. Поэтому в дом поселили деда Каролины Куек, теперь всем известной как Ани Лорак.

Поэтому новорожденная Каролина лежала в той детской кроватке от предыдущих хозяев, которыми была семья Ивасюков.

Там певица провела свои детские годы. Но если раньше этим украинцы бы восхищались, теперь Ани Лорак своими постоянными гастролями в России у многих вызывает отвращение.

Ані Лорак жила в будинку Володимира Івасюка

Ани Лорак жила в доме Владимира Ивасюка

Загадочная смерть

Поскольку песни Ивасюка пели дома, играли на танцах, крутили по радио и телевизору, такая популярность не могла остаться без внимания советской власти – им заинтересовался КГБ.

По одной из версий, именно спецслужбы КГБ в 1979 году повесили музыкального гения в Брюховецком лесу под Львовом. Но правоохранители говорили только одно – это было самоубийство. Но лицо Владимира было изуродовано, а пальцы – поломаны. Уголовное производство так и осталось нераскрытым.

Владимир Ивасюк – "Водограй" – видео

Акт неповиновения

На похороны 30-летнего Владимира Ивасюка пришли более 10 тысяч человек. На его могиле были кипы цветов и венков. В тот же день полиция все выбросила, но на следующий день люди принесли еще больше цветов.

Так продолжалось в течение месяца. Во времена СССР это было своеобразным актом гражданского неповиновения.

Владимир Ивасюк ушел из жизни таким молодым. И если бы он еще был жив, то обязательно написал бы еще не один легендарный хит. Но несмотря на это он остается феноменом украинской культуры!

Похорон Івасюка перетворився на непокору тисяч людей комуністичній владі

Похороны Ивасюка стали символом украинского протеста

Автор: Юлиана Винтюк
Теги: Музыка Публикации Новости культуры История Статьи СССР
Источник: 24 Канал
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