Украинский биатлонист поразил всех своей меткостью на старте сезона

Украинский биатлонист Сергей Семенов закрыл все мишени в спринтерской гонке первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

Сергей Семенов прошел гонку без промахов и финишировал 37-м. Ранее украинец отстрелялся на ноль в индивидуальной гонке в Поклюке и стал 6-м.

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Таким образом, он попал во все 30 мишеней на старте сезона, не допустив ни одного промаха. Отметим, что в прошлом сезоне показатель точности Семенова составил 80.6% (129 из 160).

Напомним, что Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

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