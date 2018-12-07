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      Украинский биатлонист поразил всех своей меткостью на старте сезона

      22 Читати новину українською
      Сергей Семенов
      Сергей Семенов

      Украинский биатлонист Сергей Семенов закрыл все мишени в спринтерской гонке первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

      Сергей Семенов прошел гонку без промахов и финишировал 37-м. Ранее украинец отстрелялся на ноль в индивидуальной гонке в Поклюке и стал 6-м.

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      Таким образом, он попал во все 30 мишеней на старте сезона, не допустив ни одного промаха. Отметим, что в прошлом сезоне показатель точности Семенова составил 80.6% (129 из 160).

      Напомним, что Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку первого этапа Кубка мира в словенской Поклюке.

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      Теги: Спорт Сергей Семенов Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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