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      Украинский бизнес прогнозирует рост экономики: результаты опроса НБУ

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      Прогнозы украинских компаний по развитию собственного бизнеса улучшились
      Прогнозы украинских компаний по развитию собственного бизнеса улучшились / Photo by rawpixel.com from Pexels

      Прогнозы украинских компаний по развитию собственного бизнеса и темпов роста экономики улучшились. Предприятия ожидают замедление инфляции и умеренное ослабление курса на следующие 12 месяцев.

      Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, который Национальный банк провел в I квартале 2019 года.

      Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

      Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев составляет 119,7%, тогда как в предыдущем квартале был 117,3%.

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      Объемы продаж.
      • Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев.
      • 8,7% ожидают уменьшение.

      Финансово-экономическое состояние.
      • Почти треть компаний ожидают улучшения своего финансово-экономического состояния.
      • 8 % – ухудшение.

      Инвестиции.
      • 33,6% компаний прогнозируют, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет.
      • 9% предприятий ожидают сокращения инвестиций.

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      Количество работников.
      • 19,4% прогнозируют, что количество работников на их предприятиях будет расти.
      • 14% компаний ожидают сокращения персонала.

      Поднятие зарплат.
      • Бизнес готовится поднимать зарплаты. 74,1% – считают, что их расходы на оплату труда возрастут.
      • Менее 1% компаний не прогнозируют роста зарплат.

      Кредиты.
      • 38,2% планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев.

      Что ограничивает в наращивании бизнеса

      По оценкам украинского бизнеса, ограничивают способность наращивать производство:

      1. высокие цены на энергоносители,
      2. высокие цены на сырье и материалы.

      Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в стране

      Объемы производства.
      • 38% компаний ожидают, что объемы производства вырастут.
      • 12,7% прогнозируют, что снизятся.

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      Ожидания по росту объемов производства

      Баланс ответов (средний ответ по всем сферам) по росту производства составляет 25,3%, а вот в предыдущем опросе – 18,2%. Наиболее позитивные ожидания среди предприятий в сфере торговли.

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      Рост объемов по сферам бизнеса

      Инфляция.
      • Улучшились ожидания бизнеса по инфляции. По мнению предпринимателей, следующие 12 месяцев инфляция составит 9%.
      • В предыдущем квартале показатель был выше – 9,5%.

      Улучшение ожиданий по инфляции связано с курсом гривны.

      Курс гривны.
      • В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 гривен за доллар США. В предыдущем квартале было 29,99 гривен.
      • В предыдущем опросе почти половина респондентов прогнозировала, что курс будет колебаться на уровне 29-30 гривен. Соответственно, сейчас ситуация улучшилась. Опрошенные не думают, что гривна пересечет отметку 30.

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      Подробнее об этом читайте на сайте Национального банка Украины.

      Как проводился опросВремя. С 4 февраля по 6 марта 2019 года. Респонденты. В опросе приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных предприятий: 17.6% – компании перерабатывающей промышленности, 6.6% – сельского хозяйства, 15.8% – оптовой торговли, 12.7% – транспорта и связи, 6.7% – добывающей промышленности, 5% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4.7% – розничной торговли, 2.7% – строительства, остальные 18.2% – предприятия других отраслей.

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      Теги: Новости Украины Курсы валют Инфляция Бизнес НБУ
      Источник: 24 канал
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