Украинский бизнес прогнозирует рост экономики: результаты опроса НБУ
Прогнозы украинских компаний по развитию собственного бизнеса и темпов роста экономики улучшились. Предприятия ожидают замедление инфляции и умеренное ослабление курса на следующие 12 месяцев.
Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, который Национальный банк провел в I квартале 2019 года.
Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса
Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев составляет 119,7%, тогда как в предыдущем квартале был 117,3%.
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Объемы продаж.
• Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев.
• 8,7% ожидают уменьшение.
Финансово-экономическое состояние.
• Почти треть компаний ожидают улучшения своего финансово-экономического состояния.
• 8 % – ухудшение.
Инвестиции.
• 33,6% компаний прогнозируют, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет.
• 9% предприятий ожидают сокращения инвестиций.
Количество работников.
• 19,4% прогнозируют, что количество работников на их предприятиях будет расти.
• 14% компаний ожидают сокращения персонала.
Поднятие зарплат.
• Бизнес готовится поднимать зарплаты. 74,1% – считают, что их расходы на оплату труда возрастут.
• Менее 1% компаний не прогнозируют роста зарплат.
Кредиты.
• 38,2% планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев.
Что ограничивает в наращивании бизнеса
По оценкам украинского бизнеса, ограничивают способность наращивать производство:
- высокие цены на энергоносители,
- высокие цены на сырье и материалы.
Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в стране
Объемы производства.
• 38% компаний ожидают, что объемы производства вырастут.
• 12,7% прогнозируют, что снизятся.
Ожидания по росту объемов производства
Баланс ответов (средний ответ по всем сферам) по росту производства составляет 25,3%, а вот в предыдущем опросе – 18,2%. Наиболее позитивные ожидания среди предприятий в сфере торговли.
Рост объемов по сферам бизнеса
Инфляция.
• Улучшились ожидания бизнеса по инфляции. По мнению предпринимателей, следующие 12 месяцев инфляция составит 9%.
• В предыдущем квартале показатель был выше – 9,5%.
Улучшение ожиданий по инфляции связано с курсом гривны.
Курс гривны.
• В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 гривен за доллар США. В предыдущем квартале было 29,99 гривен.
• В предыдущем опросе почти половина респондентов прогнозировала, что курс будет колебаться на уровне 29-30 гривен. Соответственно, сейчас ситуация улучшилась. Опрошенные не думают, что гривна пересечет отметку 30.
Подробнее об этом читайте на сайте Национального банка Украины.
Как проводился опросВремя. С 4 февраля по 6 марта 2019 года. Респонденты. В опросе приняли участие 703 предприятия из 22 регионов страны (без учета временно оккупированного Крыма, а также Донецкой и Луганской областей). Среди опрошенных предприятий: 17.6% – компании перерабатывающей промышленности, 6.6% – сельского хозяйства, 15.8% – оптовой торговли, 12.7% – транспорта и связи, 6.7% – добывающей промышленности, 5% – сферы электроэнергии и водоснабжения, 4.7% – розничной торговли, 2.7% – строительства, остальные 18.2% – предприятия других отраслей.