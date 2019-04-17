Украинский бизнес прогнозирует рост экономики: результаты опроса НБУ

Прогнозы украинских компаний по развитию собственного бизнеса и темпов роста экономики улучшились. Предприятия ожидают замедление инфляции и умеренное ослабление курса на следующие 12 месяцев.

Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей предприятий, который Национальный банк провел в I квартале 2019 года.

Ожидания предприятий относительно собственного бизнеса

Индекс деловых ожиданий предприятий на следующие 12 месяцев составляет 119,7%, тогда как в предыдущем квартале был 117,3%.

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Объемы продаж.

• Более 40% компаний прогнозируют рост объемов продаж в течение следующих 12 месяцев.

• 8,7% ожидают уменьшение.

Финансово-экономическое состояние.

• Почти треть компаний ожидают улучшения своего финансово-экономического состояния.

• 8 % – ухудшение.

Инвестиции.

• 33,6% компаний прогнозируют, что объем инвестиционных расходов на оборудование возрастет.

• 9% предприятий ожидают сокращения инвестиций.

Количество работников.

• 19,4% прогнозируют, что количество работников на их предприятиях будет расти.

• 14% компаний ожидают сокращения персонала.

Поднятие зарплат.

• Бизнес готовится поднимать зарплаты. 74,1% – считают, что их расходы на оплату труда возрастут.

• Менее 1% компаний не прогнозируют роста зарплат.

Кредиты.

• 38,2% планируют привлекать кредиты в течение следующих 12 месяцев.

Что ограничивает в наращивании бизнеса

По оценкам украинского бизнеса, ограничивают способность наращивать производство:

высокие цены на энергоносители, высокие цены на сырье и материалы.

Ожидания бизнеса по макроэкономической ситуации в стране

Объемы производства.

• 38% компаний ожидают, что объемы производства вырастут.

• 12,7% прогнозируют, что снизятся.



Ожидания по росту объемов производства

Баланс ответов (средний ответ по всем сферам) по росту производства составляет 25,3%, а вот в предыдущем опросе – 18,2%. Наиболее позитивные ожидания среди предприятий в сфере торговли.



Рост объемов по сферам бизнеса

Инфляция.

• Улучшились ожидания бизнеса по инфляции. По мнению предпринимателей, следующие 12 месяцев инфляция составит 9%.

• В предыдущем квартале показатель был выше – 9,5%.

Улучшение ожиданий по инфляции связано с курсом гривны.

Курс гривны.

• В течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 29,32 гривен за доллар США. В предыдущем квартале было 29,99 гривен.

• В предыдущем опросе почти половина респондентов прогнозировала, что курс будет колебаться на уровне 29-30 гривен. Соответственно, сейчас ситуация улучшилась. Опрошенные не думают, что гривна пересечет отметку 30.

Подробнее об этом читайте на сайте Национального банка Украины.