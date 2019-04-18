Украинский бизнес создал парадокс: он получил кредитный рейтинг выше, чем государство, – эксперт

Кредитные рейтинги, присваиваемые крупнейшими мировыми агентствами отдельным компаниям, как правило, не превышают рейтинг страны, в которой они ведут бизнес.

Если компании присваивают кредитный рейтинг выше, чем у страны, это высокая оценка инвесторов, и скорее, исключение из общего правила, заявил председатель биржевого совета фондовой биржи "Украинская биржа" Артемий Ершов в комментарии 112.ua для статьи "Почему инвесторы доверяют отдельным компаниям больше, чем Украине в целом".

Вместе с тем Украина стала одной из немногих стран, в которой можно наблюдать парадокс: присвоение отдельным компаниям рейтингов выше, чем стране в целом.

Это явление пока не носит массовый характер, но имеет место. В качестве примера можно привести повышение международным рейтинговым агентством Fitch Ratings долгосрочного рейтинга дефолта эмитента (РДЭ) украинской горно-металлургической группы "Метинвест" (Metinvest BV) в национальной и иностранной валюте и рейтинга ее еврооблигаций с "B" до "B+" (на две ступени выше, чем рейтинг страны). Еще ранее у "Укрэксимбанка" рейтинг также был на 1 пункт выше, чем рейтинг Украины, говорится в материале.

"Переоценить роль рейтингов сложно. Они нужны для того, чтобы инвесторы, которые работают на рынках капитала, имели простой и четкий индикатор надежности (доверия) тех долговых инструментов, которые использует компания. Это в определенном смысле как знак качества. Они дают уверенность инвесторам в том, что чем выше кредитный рейтинг тех инструментов, которые предлагаются эмитентами, тем ниже риски инвестора при инвестировании в такие инструменты", – говорит Ершов.

Ранее, по словам Ершова, рейтинги международных агентств присваивались евробондам таких компаний, как ДТЭК, "Метинвест", крупных банков, которые выходили на рынок внешних заимствований ("Укрэксимбанк", "Ощадбанк").

"Международные агентства, как правило, рейтингуют компании, которые работают на международных рынках, и именно там привлекают капитал. В частности, с помощью таких инструментов, как выпуск евробондов, либо привлечение синдицированных кредитов иностранных банков, размещение привилегированных акций на международных рынках капитала", – сказал председатель биржевого совета "Украинская биржа".

По словам Ершова, как правило, рейтинг компании выше, чем у страны, в которой она находится и ведет бизнес, не присваивается.

"Это связано с убеждением, что, как бы хорошо компания ни работала внутри страны, все равно те риски, которые применимы к стране, применимы и к компании", – говорит эксперт.

По его словам, если компании присваивается рейтинг выше, чем у страны, то это крайне высокая оценка.

"Технически это означает, что инструмент заимствования, используемый компанией, вызывает большее доверие у инвесторов. При присвоении рейтинга оцениваются и финансовое состоянии компании, и процессы, которые в ней происходят, в частности связанные с управлением рисками", – сказал Артемий Ершов.