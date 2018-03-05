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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе: возмутительные детали

1435 Читати новину українською
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе / Фото из открытых источников

Сотрудники СБУ заблокировали канал финансирования террористической организации "ДНР", который помогал боевикам на Донбассе.

Об этом информирует пресс-центр СБ Украины.

"Правоохранители задокументировали, что житель Донецка при содействии главарей фейковой республики организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ на неподконтрольную украинской власти территорию Донецкой области", – говорится в сообщении.

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По документам лекарства якобы экспортировались в страны за пределами Украины, сделки проводились через ряд подконтрольных коммерсанту фирм, зарегистрированных в Украине. Мужчина руководил коммерческими структурами дистанционно из временно оккупированного Донецка.

Ввезенную в "ДНР" продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в тех, где проходят лечение и реабилитацию боевики, причастные к совершению террористических актов и преступлений против мирного населения. Местному населению коммерсант реализовывал медпрепараты по ценам, завышенным в четыре-пять раз,
– добавили в СБУ.

Злоумышленник платил все "налоги и сборы" в так называемый бюджет "ДНР", из которого, собственно, идет финансирование деятельности террористов.

Мужчина за "заработанные" деньги удерживал яхту во французской Ницце и пользовался новым авто Bentley в оккупированном Донецке.

Известно, что злоумышленник пытался получить из бюджета возмещение НДС на почти 4 миллиона гривен.

СБУ задержала мужчину, когда тот приехал на подконтрольную Украине территорию. Ему сообщили о подозрении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога. Полиция провела в Киеве и Харькове обыски в офисах, которые подконтрольны бизнесмену. Во время этого правоохранители изъяли деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке.

Также заблокировано движение средств на счетах предприятий и на личных счетах организатора. Сейчас продолжается следствие.

Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе

Український бізнесмен допомагав бойовикам на Донбасі
Украинский бизнесмен помогал боевикам на Донбассе

К слову, на Сумщине коммерсанты попытались нелегально ввезти в Украину книжную продукцию с территории России, которая подлежит обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Теги: Война на Донбассе СБУ терроризм Криминальные новости Новости Киева
Источник: 24 Канал
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Новости за 5 марта
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