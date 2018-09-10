Украинский боец UFC хочет выступать под флагом так называемой "ЛНР"

Украинский боец UFC Никита Крылов хочет выходить на бои под флагом так называемой "ЛНР".

По его словам, он бы хотел выходить на бои под флагом "ЛНР" больше, чем под украинским.

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У меня украинский паспорт. Так что в протоколах я – украинский боец. При этом я в данный момент не могу выходить с украинским флагом или с каким-то другим. Я документы подал, процесс запущен. Жду результатов, – сказал Никита Крылов в интервью "Спорт Экспресс".

Также Крылов рассказал, что ему нравится Киев, но только в том случае, если не нужно общаться с людьми.



"Киев мне нравился всегда – очень красивый город. Если не вдаваться в то, что там происходит, и не общаться с людьми, то находиться там очень приятно. Да, из-за того, что я не скрывал свою позицию. Там были и другие донбасские ребята , даже из моего родного Красного Луча, которые свои интересы не отстаивали, жили и жили, я их не осуждаю", – отметил украинский боец.

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