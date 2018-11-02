Украинский боксер Беринчик получил звание кандидата наук и сделал громкое заявление
Чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 8 KO) в истории в своем Instagram сообщил о том, что в пятницу, 2 ноября, забрал диплом кандидата наук из киевского Института физической культуры и спорта.
Также боксер добавил, что теперь он с большим образованием будет сидеть в Министерстве и будет министром.
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Отметим, что Беринчик получил научную степень по специальности Олимпийский и профессиональный спорт.
Напомним, Денис Беринчик в бою против колумбийца Хосе Луиса Прието (26-5, 17 КО) победил соперника техническим нокаутом в шестом раунде.
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Источник: 24 Канал
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