Украинский боксер Беринчик получил звание кандидата наук и сделал громкое заявление

Чемпион WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик (9-0, 8 KO) в истории в своем Instagram сообщил о том, что в пятницу, 2 ноября, забрал диплом кандидата наук из киевского Института физической культуры и спорта.

Также боксер добавил, что теперь он с большим образованием будет сидеть в Министерстве и будет министром.

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Отметим, что Беринчик получил научную степень по специальности Олимпийский и профессиональный спорт.

Напомним, Денис Беринчик в бою против колумбийца Хосе Луиса Прието (26-5, 17 КО) победил соперника техническим нокаутом в шестом раунде.

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