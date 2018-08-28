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ИЛОВАЙСКАЯ ТРАГЕДИЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский боксер бросил вызов непобедимому чемпиону мира

108 Читати новину українською
Арнольд Хегай
Арнольд Хегай

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) бросил вызов чемпиону мира в этой весовой категории по версии WBO Айзеку Догбо (20-0, 14 КО).

Хегай уже заявлял, что готов к боям с чемпионами, но теперь решил бросить вызов суперчемпиону по версии WBO Айзеку Догбо.

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Чувствую, что я – лучший боксер в своей весовой категории. Хочу доказать это боем против боксера, которого все избегают. Выходи на бой, Догбо,
– цитирует Хегай BoxingScene.

Добавим, что Хегай и Догбо не познали горечи поражений профи-ринга. 26-летний украинец имеет 13 побед (9 – нокаутом) и 1 ничью. 23-летний Догбо выиграл все 20 боев (14 – нокаутом). Сейчас 26-летний Арнольд Хегай занимает 12-е место в рейтинге WBO.

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Теги: Бокс Новости спорта
Источник: 24 Канал
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