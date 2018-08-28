Украинский боксер бросил вызов непобедимому чемпиону мира

Украинский боксер второго легчайшего веса Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) бросил вызов чемпиону мира в этой весовой категории по версии WBO Айзеку Догбо (20-0, 14 КО).

Хегай уже заявлял, что готов к боям с чемпионами, но теперь решил бросить вызов суперчемпиону по версии WBO Айзеку Догбо.

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Чувствую, что я – лучший боксер в своей весовой категории. Хочу доказать это боем против боксера, которого все избегают. Выходи на бой, Догбо,

– цитирует Хегай BoxingScene.

Добавим, что Хегай и Догбо не познали горечи поражений профи-ринга. 26-летний украинец имеет 13 побед (9 – нокаутом) и 1 ничью. 23-летний Догбо выиграл все 20 боев (14 – нокаутом). Сейчас 26-летний Арнольд Хегай занимает 12-е место в рейтинге WBO.

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