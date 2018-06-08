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Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира в Киеве на вертолетной площадке

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Артем Далакян
Артем Далакян

В воскресенье, 17 июня, в рамках праздника бокса "Pro Boxing Show – 2018", состоится бой с участием чемпиона мира WBA украинца Артема Далакяна (16-0, 11 КО) и официального претендента на пояс – представителя Таиланда Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО). Пройдет это яркое действо в КВЦ "Парковый", ринг и трибуны будут установлены на вертолетной площадке.

Объявлять поединок Далакяна и Тайена будет известный ринг-анонсер мира Майкл Баффер. Помимо чемпионского боя в рамках вечера "Pro Boxing Show – 2018" состоится ряд интересных рейтинговых и титульных поединков.

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До этого в среду, 13 июня в 19:00 в столичном ТЦ "Гулливер" Артем Далакян и Сиричаи Тайен перед очным поединком проведут открытую тренировку. Далакян и Тайен продемонстрируют свое боксерское мастерство, пообщаются с журналистами и дадут автографы всем желающим.

Промо боя Далакяна и Тайена

 

Теги: Новости спорта Новости Киева Бокс
Источник: 24 Канал
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