Украинский боксер будет защищать титул чемпиона мира в Киеве на вертолетной площадке

В воскресенье, 17 июня, в рамках праздника бокса "Pro Boxing Show – 2018", состоится бой с участием чемпиона мира WBA украинца Артема Далакяна (16-0, 11 КО) и официального претендента на пояс – представителя Таиланда Сиричаи Тайена (50-3, 35 КО). Пройдет это яркое действо в КВЦ "Парковый", ринг и трибуны будут установлены на вертолетной площадке.

Объявлять поединок Далакяна и Тайена будет известный ринг-анонсер мира Майкл Баффер. Помимо чемпионского боя в рамках вечера "Pro Boxing Show – 2018" состоится ряд интересных рейтинговых и титульных поединков. Читайте также: Виталия Кличко включили в международный зал и музей боксерской славы До этого в среду, 13 июня в 19:00 в столичном ТЦ "Гулливер" Артем Далакян и Сиричаи Тайен перед очным поединком проведут открытую тренировку. Далакян и Тайен продемонстрируют свое боксерское мастерство, пообщаются с журналистами и дадут автографы всем желающим. Промо боя Далакяна и Тайена