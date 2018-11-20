Украинский боксер Далакян показал, как готовится к защите своего титула: видео

Чемпион мира в легчайшем весе по версии WBA Артем Далакян (17-0, 12 КО) продолжает подготовку к защите своего титула против доминиканца Грегорио Леброна (21-4, 16 КО).

Украинец поработал на снаряде в зале, а также приступил к спаррингам. В тренировочный лагерь Далакяна прибыли боксеры из Великобритании и Испании.

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Напомним, что бой Далакяна против Леброна состоится 15 декабря в Киеве. В рамках андеркарта к этому бою украинцы Владислав Сиренко (9-0, 8 КО) и Александр Захожий (9-0, 7 KO) тоже проведут свои бои.

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