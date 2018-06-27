Украинский боксер Деревянченко может получить нового соперника

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко вместо поединка за вакантный титул IBF против американца Дэниэла Джейкобса может получить другого соперника, если бой не будет транслироваться телеканалом НВО.

Об этом заявил промоутер Джейкобса Эдди Гирн, отметив, что у его подопечного контракт с этим телевизионным гигантом, сообщает "klitschko-brothers.com".

"Следующий бой Джейкобса будет на НВО. Если мы не договоримся, Деревянченко встретится с Деметриусом Андрейдом за половину того, что он бы имел за бой с Дэниелом", — сказал Гирн.

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Напомним, что ранее IBF лишила чемпионского титула казахстанца Геннадия Головкина за невыполнение требований относительно встречи с обязательным претендентом – Деревянченко. Бой был назначен за вакантный титул между украинцем и Джейкобсом. Промоутерские торги на этот поединок запланированы на 5 июля, причем призовой фонд поровну разделят между боксерами.



32-летний Деревянченко провел на профи-ринге 12 боев и во всех победил (в 10-х – нокаутом).