16:14
27 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
28°C 15°C
  • четверг
    28°C 20°C
  • пятница
    23°C 19°C
  • суббота
    19°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Океан кайфа. "Мыльный пузырь лопнул"
Вєсті Кремля
22:54, 26 июня
Вести.UA. Новое ремесло Луценко. Багамский песок Кличко
Вєсті.UA
21:14, 26 июня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, сегодня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, сегодня
Вспомнить Все. Товарищеские суды
Згадати все
22:53, 26 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинский боксер Деревянченко может получить нового соперника

24 Читати новину українською
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Украинский боксер-средневес Сергей Деревянченко вместо поединка за вакантный титул IBF против американца Дэниэла Джейкобса может получить другого соперника, если бой не будет транслироваться телеканалом НВО.

Об этом заявил промоутер Джейкобса Эдди Гирн, отметив, что у его подопечного контракт с этим телевизионным гигантом, сообщает "klitschko-brothers.com".

"Следующий бой Джейкобса будет на НВО. Если мы не договоримся, Деревянченко встретится с Деметриусом Андрейдом за половину того, что он бы имел за бой с Дэниелом", — сказал Гирн.

Читайте также: Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом в шестом раунде

Напомним, что ранее IBF лишила чемпионского титула казахстанца Геннадия Головкина за невыполнение требований относительно встречи с обязательным претендентом – Деревянченко. Бой был назначен за вакантный титул между украинцем и Джейкобсом. Промоутерские торги на этот поединок запланированы на 5 июля, причем призовой фонд поровну разделят между боксерами.

32-летний Деревянченко провел на профи-ринге 12 боев и во всех победил (в 10-х – нокаутом).

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук