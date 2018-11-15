Украинский боксер Деревянченко вошел в топ-10 рейтинга WBC

В обновленном рейтинге WBC украинский боксер Сергей Деревянченко поднялся на десятое место в среднем весе.

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Несмотря на то, что Деревянченко проиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Дэниэлу Джейкобсу, украинец сумел подняться в рейтинге WBC. Теперь он на десятой позиции.

При этом другой украинец Евгений Хитров – выпал из этого рейтинга топ-40. Чемпионом мира в среднем весе по версии WBC является Сауль Альварес.