Украинский боксер Деревянченко вошел в топ-10 рейтинга WBC
В обновленном рейтинге WBC украинский боксер Сергей Деревянченко поднялся на десятое место в среднем весе.
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Несмотря на то, что Деревянченко проиграл бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе Дэниэлу Джейкобсу, украинец сумел подняться в рейтинге WBC. Теперь он на десятой позиции.
При этом другой украинец Евгений Хитров – выпал из этого рейтинга топ-40. Чемпионом мира в среднем весе по версии WBC является Сауль Альварес.
Источник: 24 Канал
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