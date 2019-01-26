Украинский боксер брутальным нокаутом дебютировал на профессиональном ринге: видео

Бывший боксер команды "Украинские атаманы" украинский супертяжеловес Тарас Неудачин в рамках вечера бокса Kalakoda Promotions удачно дебютировал на профессиональном ринге.

Во втором раунде 26-летний украинский боксер нокаутировал южноафриканца Нкобани Хлопхе (0-2-1, 0 КО).

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Украинец сначала отправил своего соперника в нокдаун. Впоследствии серия мощных ударов Неудачина завершилась нокаутом.

Бой состоялся 25 января во Кейптауне (Южная Африка). Поединок проходил по формуле четыре раунда по три минуты.

Неудачин впервые вышел на профессиональный ринг в марте 2018 года. Но впоследствии оказалось, что тот бой имел другой статус. Тогда его соперником стал румын Адриан Попутя. Неудачин почти год назад в Австрии одержал победу над противником единогласным решением судей.

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