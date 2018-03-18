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Украинский боксер Гвоздик стал временным чемпионом мира по версии WBC

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Александр Гвоздик
Александр Гвоздик

Украинский боксер Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) в ночь на 18 марта в Нью-Йорке в Madison Square Garden провел бой против француза Мехди Амарf (34-2-5, 16 КО). На кону был титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Украинец был откровенным фаворитом этого поединка, что и доказал он в ринге, с первых секунд захватив инициативу. Гвоздик контролировал ход поединка, проводил атаки и удачно защищался.

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Гвоздик и Амар перд боем

Стоит отметить, что француз тоже хорошо подготовился к бою, несмотря на то, что многие эксперты считали его "проходным" для украинского боксера, и на бой он выходил в ранге "андердога". Так, после третьего раунда в Гвоздика уже была гематома.

К чести украинца – он и дальше проводил больше атак, его удары проходили и пробивали блоки соперника. Гвоздику удавались затяжные атаки.

В 7 раунде в Мехди Амара даже выпала капа. После этого на ринге начался активный несколькосекундный бой, когда оба боксера сблизились и провели несколько точных ударов.

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Мехди Амар активно начал атаковать уже в 9 раунде, однако защиту Гвоздика он не пробивал. Наибольшую опасность несла гематома на лице украинца

В последних раундах Гвоздик провел удачную серию ударов, которые достигли цели. Однако Мехди Амар устоял на ногах. Поэтому украинец победил по решению судей единголосно.

Стоит отметить, что теперь Гвоздик стал обязательным соперником чемпиона по версии WBC. Пока этим поясом владеет Адонис Стивенсон, однако 19 мая в Монреале он будет боксировать с претендентом на титул Баду Джеком.

Кроме того, Гвоздика могут назначить официальным претендентом на бой против российского чемпиона по версии WBO Сергея Ковалева. С соответствующей просьбой обратился промоутер Боб Арум.

Автор: Игорь Садженица
Теги: Новости спорта Александр Гвоздик Бокс
Источник: 24 Канал
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