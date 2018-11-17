Украинский боксер Хегай одержал волевую победу над американцем

Украинский боксер Арнольд Хегай (14-0-1, 9 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге.

Хегай в Филадельфии одержал победу над американцем Хорхе Диасом (19-6-1, 10 КО) единогласным решением судей.

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Украинец до середины боя уступал своему сопернику в активности, но ему удавались более акцентированные удары. Когда бой перевалил за экватор, Хегай завладел инициативой, и, казалось, что нокаут – дело времени. В 6-м раунде украинец отправил Диаса в нокдаун, но тот смог подняться.

Несмотря на тяжелые пропущенные удары американец достоял до финального гонга, но уступил решением судей: 79:72 и дважды по 77:74.

После этого результата Хегай имеет уже 14 побед в профессионалах. Интересно, что свою карьеру Арнольд начал в тайском боксе.

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