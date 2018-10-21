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      Украинский боксер Хитров во второй раз проиграл на профи-ринге

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      Евгений Хитров потерпел второе поражение в карьере
      Евгений Хитров потерпел второе поражение в карьере

      Украинский средневес Евгений Хитров (17-1, 14 КО) завершил участие в боксерском шоу "Претендент" на американском телеканале EPIX.

      Две недели назад Хитров в стартовом поединке реалити-шоу в третьем раунде нокаутировал Моргана Фитча (18-2-1, 8 КО), но 29-летний американец Брэндон Адамс (19-2, 13 КО) неожиданно стал непреодолимым препятствием для боксера из Кривого Рога.

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      Хитров в третьем раунде побывал в нокдауне – Евгений сумел быстро подняться, однако все равно уступил единогласным решением судей.

      Добавим, что результат поединков на шоу не влияет на профессиональный рекорд боксеров.

      30-летний Евгений Хитров по прозвищу "Украинский Лев" в профи провел 17 боев: 16 побед и 1 поражение. Первое поражение на профи-ринге Хитров получил в январе прошлого года, проиграв нокаутом Имманувелю Алима (18-1-1, 11 КО), который через семь месяцев после победы над украинцем также оказался в нокауте.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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