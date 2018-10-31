Украинский боксер эффектным нокаутом уничтожил соперника в первом раунде: видео

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (11-0, 11 КО) в первом раунде отправил в нокаут колумбийца Рональда Монтеса (18-11, 16 КО).

Бой завершился на отметке 1 минута 50 секунд, Монтес не смог подняться после первого нокдауна, пишет Tribuna.

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Этот поединок был главным на вечере бокса Hollywood Fight Nights, который организовал промоутер украинца Том Леффлер. Стоит отметить, что все свои бои в профи-ринге Сергей Богачук завершил досрочно.

Напомним, крайний поединок украинец провел 21 июля в Москве, в андеркарде финала World Boxing Super Series победив грузина Николози Гвиниашвили (19-13-4, 15 КО).

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