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      Украинский боксер эффектным нокаутом уничтожил соперника в первом раунде: видео

      232 Читати новину українською
      Сергей Богачук
      Сергей Богачук

      Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук (11-0, 11 КО) в первом раунде отправил в нокаут колумбийца Рональда Монтеса (18-11, 16 КО).

      Бой завершился на отметке 1 минута 50 секунд, Монтес не смог подняться после первого нокдауна, пишет Tribuna.

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      Этот поединок был главным на вечере бокса Hollywood Fight Nights, который организовал промоутер украинца Том Леффлер. Стоит отметить, что все свои бои в профи-ринге Сергей Богачук завершил досрочно.

      Напомним, крайний поединок украинец провел 21 июля в Москве, в андеркарде финала World Boxing Super Series победив грузина Николози Гвиниашвили (19-13-4, 15 КО).

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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