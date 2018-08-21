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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ДТП НА ДНЕПРОВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Украинский боксер эффектным нокаутом во втором раунде победил в Москве: видео

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Арнольд Хегай победил в Москве
Арнольд Хегай победил в Москве / facebook.com/arnoldkhegai

Непобедимый украинский боксер второго самого легкого веса Арнольд Хегай (13-0-1, 9 КО) одержал убедительную победу нокаутом над угандийцем Мудде Робинсоном Нтамби (23-6-1, 7 КО).

Бой завершился уже во втором раунде. За это время украинец трижды отправлял соперника в нокдаун. После третьего рефери остановил поединок. Последний раз Нтамби едва не вылетел с ринга.

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Сначала против Хегая должен быть драться не угандиец Нтамби, а ганец Ремми Игги, но тот отказался от боя за 3 дня до поединка. Арнольд Хегай, который выступает во втором легком весе, все еще не проиграл ни одного боя в профессиональной карьере.

Отметим, что 26-летний Хегай – чемпион мира и Европы по тайскому боксу. В 2015 году украинец решил профессионально заняться боксерской карьерой.

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Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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