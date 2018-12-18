Украинский боксер может побороться за титул IBF

Украинский боксер Сергей Деревянченко может провести бой за статус официального претендента на титул IBF.

Украинский боксер средней весовой категории, дал согласие провести бой с немцем Джеком Кулкаєем (25-3, 13 КО) за право стать официальным претендентом на пояс IBF.

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Как стало известно Luckypunch.net, команде украинца действительно приходило письмо из Международной федерации бокса, на что они ответили положительно. Бой может пройти в марте.

Скоро должны начаться переговоры по организации поединка.

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