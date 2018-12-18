Украинский боксер может побороться за титул IBF
Украинский боксер Сергей Деревянченко может провести бой за статус официального претендента на титул IBF.
Украинский боксер средней весовой категории, дал согласие провести бой с немцем Джеком Кулкаєем (25-3, 13 КО) за право стать официальным претендентом на пояс IBF.
Читайте также: Как "жертва российской пропаганды" Усик расплатится за свои громкие поступки и высказывания
Как стало известно Luckypunch.net, команде украинца действительно приходило письмо из Международной федерации бокса, на что они ответили положительно. Бой может пройти в марте.
Скоро должны начаться переговоры по организации поединка.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Велоспорт: Том Бонен сделал очередной шаг к четвертому титулу8 февраля 2012 , 21:13
Мотогонщик Валентино Росси заявил свою команду в Moto325 сентября 2013 , 11:18 1
148 владений мячом за матч - рекорд сезона. Обзор матчей 9 тура Бундеслиги21 октября 2013 , 18:56
"Сент-Этьен" нацелился на двух игроков киевского "Динамо"15 июля 2014 , 11:51