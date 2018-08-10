Украинский боксер может получить право на бой за пояс временного чемпиона мира

Команда чемпиона Европы в полулегком весе Олега Малиновского (23-0, 7 КО) ведет переговоры о бое за пояс временного чемпиона мира по версии WBO.

Соперником украинца может выступить представитель Намибии Закария Лукас (21-0, 14 КО), владеющий поясом WBO Africa. Торги пока находятся на начальной стадии, но уже известно, что бой пройдет в Европе, сообщает Luckypunch.net.

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Африканец выступает на профи-уровне с 2013 года. Поясом WBO он обладает с апреля 2017 года, когда решением судей победил южноафриканца Оскара Чаука (35-12-3, 11 КО).

29-летний Малиновский последний бой провел в Киеве и уверенно выиграл у колумбийца Уоллингтона Оробио.

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