Украинский боксер одержал победу нокаутом в первом раунде: видео

Украинский боксер Владислав Сиренко, который выступает в супертяжелом весе, уже в первом раунде нокаутировал своего соперника.

Это был шестой поединок на профессиональном ринге для украинского боксера. Его соперником был венгр Ласло Тота (21-18, 15 КО), хотя до этого Сиренко должен был драться с хорватом Ивицем Перковичем (23-34, 18 КО), пишет xsport.ua.

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