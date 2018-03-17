Украинский боксер одержал победу нокаутом в первом раунде: видео
Украинский боксер Владислав Сиренко, который выступает в супертяжелом весе, уже в первом раунде нокаутировал своего соперника.
Это был шестой поединок на профессиональном ринге для украинского боксера. Его соперником был венгр Ласло Тота (21-18, 15 КО), хотя до этого Сиренко должен был драться с хорватом Ивицем Перковичем (23-34, 18 КО), пишет xsport.ua.
Читайте также: Украинские боксеры рискуют не попасть на Олимпиаду-2020
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии