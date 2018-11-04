Украинец Постол без проблем победил турецкого боксера

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (30-2, 12 КО) накануне в Глазго одержал юбилейную победу на профи-ринге.

В бою резервистов второго сезона Всемирной боксерской суперсерии Постол решением единственного рефери Кенни Прингла уверенно разобрался с малоизвестным турецким боксером Сиаром Озгулом (14-2, 3 КО) – 99:91.

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Победа над Озгулом стала для Постола 30-й на профессиональном ринге. Среди действующих украинских боксеров до этой отметки добрались только Макс Бурсак и Виктор Плотников.

Напомним, что предыдущий поединок украинец провел против Джоша Тейлора (13-0, 11 КО), которому проиграл решением судей.

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