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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинский боксер Постол хочет провести следующий бой до конца года

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Виктор Постол
Виктор Постол

Бывший чемпион мира по версии WBC Виктор Постол (29-2-0, 12 KO) планирует до конца года провести еще один бой.

Об этом сообщает Luckypunch.net.

Боксер уже общался по этому поводу с промоутером Степаном Черновецким и менеджером Вадимом Корниловым. Сейчас ведутся поиски соперника.

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Бой может состояться а первом полусреднем весе, где сейчас выступает Постол, или полусреднем весовой категории.

Последний поединок 34-летний украинец провел против британца Джоша Тэйлора. На кону стоял пояс WBC Silver, Постол проиграл решением судей.

34-летний Виктор Постол на профессиональном ринге провел 31 бой: 29 побед и 2 поражения, первую ему нанес Теренс Кройфорд в объединительном поединке летом 2016 года. В рейтинге действующих боксеров первого полусреднего веса Постол занимает второе место. Рост боксера – 180 см, размах рук – 187 см.

Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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