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      Украинский боксер примет участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии

      74 Читати новину українською
      Виктор Постол
      Виктор Постол

      Экс-чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (29-2, 12 КО) будет запасным боксером второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

      WBSS пройдет 3 ноября в шотландском Глазго, сообщает worldboxingsuperseries.com.

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      Соперником украинца по бою в суперлегкой весовой категории станет турецкий боксер Сиар Озгул (14-1, 3 КО), в андеркарте четвертьфинального боя WBSS в своем весе между Джошом Тейлором (13-0, 11 КО) и Райаном Мартином (22-0, 12 КО).

      Постол будет запасным бойцом на четвертьфинал WBSS на случай, если один из боксеров в последний момент не сможет принять участие в поединке.

      Предыдущий поединок украинец провел именно против Джоша Тейлора (13-0, 11 КО), которому проиграл решением судей.

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      Теги: Спорт Бокс
      Источник: 24 Канал
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