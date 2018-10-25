Украинский боксер примет участие во втором сезоне Всемирной боксерской суперсерии

Экс-чемпион мира в полусреднем весе Виктор Постол (29-2, 12 КО) будет запасным боксером второго сезона Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

WBSS пройдет 3 ноября в шотландском Глазго, сообщает worldboxingsuperseries.com.

Читайте также: Украинец Постол узнал имя следующего соперника

Соперником украинца по бою в суперлегкой весовой категории станет турецкий боксер Сиар Озгул (14-1, 3 КО), в андеркарте четвертьфинального боя WBSS в своем весе между Джошом Тейлором (13-0, 11 КО) и Райаном Мартином (22-0, 12 КО).

Постол будет запасным бойцом на четвертьфинал WBSS на случай, если один из боксеров в последний момент не сможет принять участие в поединке.

Предыдущий поединок украинец провел именно против Джоша Тейлора (13-0, 11 КО), которому проиграл решением судей.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24