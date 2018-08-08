Украинский боксер проведет следующий поединок в Москве

Перспективный украинский боксер Арнольд Хегай (12-0-1, 9 КО) свой следующий бой проведет 19 августа в Москве.

Одессита ожидает поединок с 39-летним представителем Ганы Ремми Игги (12-5, 6 КО), сообщает BoxingScene.

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Отметим, что 12 из 13 своих боев в профи-боксе Хегай провел в России, и только последний поединок провел в США.

Накануне прошлого боя Хегай подписал контракт с американской компанией Salita Promotions и отбоксировал на Showtime, победив американца Адама Лопеса (16-3-2, 8 КО).

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