Украинский боксер Сиренко отказался спарринговать с россиянином Поветкиным

Перспективный украинский супертяж Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) не будет помогать россиянину Александру Поветкину (34-1, 24 КО) в его подготовке к бою с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Как сообщил британскому журналисту Инграму Джонсу тренер Сиренко Джеймс Али Башир, сейчас согласовываются последние вопросы о том, что Сиренко станет спарринг-партнером не Поветкина, а именно его соперника – Энтони Джошуа, пишет BoxingNews.

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Напомним, Чемпион мира по боксу в супертяжелой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года.

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