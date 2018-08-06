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Украинский боксер Сиренко отказался спарринговать с россиянином Поветкиным

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Владислав Сиренко
Владислав Сиренко

Перспективный украинский супертяж Владислав Сиренко (8-0, 7 КО) не будет помогать россиянину Александру Поветкину (34-1, 24 КО) в его подготовке к бою с чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Как сообщил британскому журналисту Инграму Джонсу тренер Сиренко Джеймс Али Башир, сейчас согласовываются последние вопросы о том, что Сиренко станет спарринг-партнером не Поветкина, а именно его соперника – Энтони Джошуа, пишет BoxingNews.

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Напомним, Чемпион мира по боксу в супертяжелой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа будет защищать свои титулы против российского спортсмена Александра Поветкина. Поединок состоится в Лондоне, на знаменитом стадионе "Уэмбли" 22 сентября этого года.

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Теги: Новости спорта Бокс
Источник: 24 Канал
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