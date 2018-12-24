Украинский боксер сломал два ребра в ничейном бою
Украинский средневес Максим Бурсак (34-5-2, 15 KO) в своем последнем бою 22 декабря в Броварах с узбеком Мукхитдином Раджапбаевим (13-6-1, 9 КО) получил травму.
Бурсак сломал два ребра в 8-раундовом бою с узбеком Раджапбаевим, сообщает Time Boxing UA.
Читайте также: Беринчик – Кристобаль: видео боя
Отметим, в 6 раунде украинец побывал в нокдауне, а бой завершился вничью – 77:73, 75:75, 75:75.
Напомним, что главный бой вечера Беринчик – Кристобаль завершился в седьмом раунде победой украинца. Рефери остановил избиение филиппинца – технический нокаут.
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Хоккей: "Рейнджерс" Руслана Федотенко второй раз проиграли в Европе9 октября 2011 , 18:14
Хоккеисты из "Айлендерс" выиграли нью-йоркское дерби у "Рейнджерс"15 февраля 2013 , 12:51
Украинские футболисты и тренер продлили триумфальную серию в Азербайджане19 марта 2015 , 08:27
Коноплянка не спас "Севилью" от второго поражения подряд3 апреля 2016 , 23:32