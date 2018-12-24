Украинский боксер сломал два ребра в ничейном бою

Украинский средневес Максим Бурсак (34-5-2, 15 KO) в своем последнем бою 22 декабря в Броварах с узбеком Мукхитдином Раджапбаевим (13-6-1, 9 КО) получил травму.

Бурсак сломал два ребра в 8-раундовом бою с узбеком Раджапбаевим, сообщает Time Boxing UA.

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Отметим, в 6 раунде украинец побывал в нокдауне, а бой завершился вничью – 77:73, 75:75, 75:75.

Напомним, что главный бой вечера Беринчик – Кристобаль завершился в седьмом раунде победой украинца. Рефери остановил избиение филиппинца – технический нокаут.

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