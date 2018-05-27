Украинский боксер-тяжеловес победил соперника нокаутом в первом раунде: видео

В Йоханнесбурге состоялся бой с участием украинского боксера Владислава Сиренко (7-0, 6 КО). Противостоял ему боксера из Малави Алик Гогодо.

В седьмом поединке на профи-ринге украинец уже в первом раунде отправил в нокаут своего соперника.

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Видео нокаута в первом раунде в исполнении Владислава Сиренко

Стоит добавить, что это не первый Владислав Сиренко нокаутирует соперника в первом раунде. До этого в 2017 году он за 20 секунд разобрался с Джани Кагура.