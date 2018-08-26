Украинский боксер в восьмой раз нокаутировал соперника в первом раунде: видео

Украинский супертяж Владислав Сиренко (9-0, 8 КО) одержал очередную победу на профи-ринге.

В Претории 23-летний Сиренко потратил 100 секунд для того, чтобы нокаутировать 40-летнего обладателя пояса интернационального чемпиона по версии UBO Роки Каленгу (10-2, 5 КО).

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Отметим, что Сиренко в восьмой раз в своей карьере завершает бой досрочной победой в первом раунде.

Таким образом, Владислав Сиренко продолжает оставаться действующим интернациональным чемпионом по версии WBF, но рейтинг "капает", и скоро Сиренко сможет проявить себя в поединках, санкционированных уже кем-то из 4-х главных боксерских компаний (WBC, WBA, WBO или IBF).

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