Украинским больницам присылают фейковую информацию о военном положении

В Министерстве здравоохранения заявили, что в украинские больницы поступают фейковые указания относительно действий во время военного положения.

Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Facebook.

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"Враг начал использовать новый вид манипуляции – отправлять указания от имени руководящих структур, под предлогом военного положения. Недавно в Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. МОЗ Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", – подчеркнула Супрун.

Она подчеркнула, что провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений.

Такие письма могут направляться в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу.

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