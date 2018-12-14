23:24
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, сегодня
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Медицина
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      Украинским больницам присылают фейковую информацию о военном положении

      17 Читати новину українською
      Фейковые письма в Лисичанске
      Фейковые письма в Лисичанске / zik.ua

      В Министерстве здравоохранения заявили, что в украинские больницы поступают фейковые указания относительно действий во время военного положения.

      Об этом исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун написала в Facebook.

      Читайте также: Как уберечься от отравления угарным газом: советы Супрун

      "Враг начал использовать новый вид манипуляции – отправлять указания от имени руководящих структур, под предлогом военного положения. Недавно в Центральную городскую больницу им. Титова, что в Лисичанске Луганской области, поступило сфабрикованное письмо якобы от Луганской ОГА с поручением провести подготовительные мероприятия в связи с внедрением военного положения. МОЗ Украины призывает медучреждения по всей стране быть бдительными и проверять каждое подозрительное письмо", – подчеркнула Супрун.

      Она подчеркнула, что провокаторы могут присылать указания под предлогом военного положения от имени руководящих структур различного уровня. Подделки на первый взгляд не отличаются от официальных писем: они содержат исходный номер, подпись должностного лица и другие стандартные атрибуты официальных обращений.

      Такие письма могут направляться в отдельные медучреждения или областные управления здравоохранения с целью подорвать системную работу.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Медицина Министерство здравоохранения Украины Военное положение в Украине Ульяна Супрун
      Источник: Здоров'я 24
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      сегодня , 22:51 Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      60
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1249
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      сегодня , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 71
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      сегодня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 467
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      сегодня , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 663
      Запрет лекарств: какие препараты запретили в Украине
       20 сентября , 19:30
      В Украине начали по-новому начислять больничные
       1 октября , 19:37
      Ученые изобрели неожиданный способ лечения рака
       28 июня , 17:34
      Медики внесли существенные поправки в перечень болезней мира
       19 июня , 03:10
      Можно ли делать уколы самому себе: советы медика
       16 декабря , 15:42
      В Украине проведут масштабную проверку знаний студентов медиков
       15 декабря , 20:07
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук