Украинский бренд посвятил шляпу ракете Falcon Heavy: яркие фото
Украинский бренд шляп ручной работы Shmelevsky представил новую модель головного убора – Марс.
На создание интересной формы дизайнера Стаса Шмельовского вдохновил успешный запуск ракеты Falcon Heavy.
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Стас называет Украину космической страной. "У нас есть инфраструктура полного цикла для создания ракет, успешные международные кейсы в реализации космических проектов. Например, Mars Hopper, разработчики которого выиграли конкурс NASA, предложив альтернативную технологию перемещения по Марсу, и создали самолет, который, приземляясь будет собирать лед с поверхности Красной планеты и превращать его в газ", – цитирует дизайнера Buro24/7.
Шляпа сделана из фетра, а форма создана полностью вручную без помощи колодок.
Фешен съемка происходила в Испании, автором которой выступил украинский фотограф Настя Попандопулос.