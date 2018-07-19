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Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Украинский бронзовый призер Олимпиады-2016 пропустит сезон: стала известна причина

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На Олимпиаде-2016 украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко занял третье медальное место. Однако из-за травмы колена он будет вынужден пропустить весь сезон.

Спортсмен пропустит Чемпионат Европы в Берлине.

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Зато к Чемпионату мира 2019 года обещает подойти в полной готовности.

Я восстановился на 90%, но необходимый объем работы для достижения высоких результатов сделать не удалось,
– пояснил легкоатлет.

По этой причине Бондаренко с тренерами и врачами решили не участвовать в соревнованиях 2018 года.

Теги: легкая атлетика Новости спорта
Источник: 24 канал
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