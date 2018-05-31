Украинский читатель отошел от русской литературы, – Андрей Курков
За последние четыре года украинские читатели все меньше выбирают книги российских авторов. Об этом рассказал украинский писатель и сценарист Андрей Курков в интервью 24 каналу.
Как известно, в Украине решили ввести санкции против 12 российских издателей, которые издают и распространяют литературу антиукраинского содержания.
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В то же время, по словам Куркова, фильтр, который создали чиновники, когда надо получать лицензию на каждое название, российские издатели научились очень быстро обходить.
В этом вроде ничего плохого нет, но есть опасность, что из книжных магазинов будут вытесняться книги украинских издательств. Может быть конкуренция за место на полке,
– указывает писатель.
"Спасает то, что за последние четыре года – и по тематике, и по жанрам – украинский читатель отошел от русской литературы", – добавил Курков.
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Кто такой Андрей Курков?
Украинский писатель, журналист и киносценарист. Курков является автором более 20 книг, среди которых как взрослые романы, так и сказки для детей. А еще он является автором более 20 сценариев для художественных и документальных фильмов.