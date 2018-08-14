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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украинский десантник очаровал исполнением гимна Сечевых Стрельцов: опубликованное видео

95 Читати новину українською
Украинский десантник спел гимн Сечевых Стрельцов
Украинский десантник спел гимн Сечевых Стрельцов / Иллюстративное фото

Сеть поразила видеозапись, на которой украинский десантник поет гимн Сечевых Стрельцов – "Ой. В лугу красная калина...". Видео опубликовано в Facebook и набрало уже более 180 тысяч просмотров за менее чем сутки.

"В этом голосе вся сила и дух украинского народа и украинского защитника. Такой же мощный, четкий и свободолюбивый!", – выразил свое восхищение в комментариях к сообщению пользователь социальной сети.

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"Мощный голос, отважный воин, одновременно застенчивый и взволнованный. Солнышко сладкоголосое, храни тебя и братьев Господь!", – написала одна из пользователей.

 

Теги: Новости Украины Музыка Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 канал
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