Украинский десантник очаровал исполнением гимна Сечевых Стрельцов: опубликованное видео

Сеть поразила видеозапись, на которой украинский десантник поет гимн Сечевых Стрельцов – "Ой. В лугу красная калина...". Видео опубликовано в Facebook и набрало уже более 180 тысяч просмотров за менее чем сутки.

"В этом голосе вся сила и дух украинского народа и украинского защитника. Такой же мощный, четкий и свободолюбивый!", – выразил свое восхищение в комментариях к сообщению пользователь социальной сети.

Читайте также: Фаны "Динамо" запели "Путин х**ло" во время матча Лиги Чемпионов в Праге: видео

"Мощный голос, отважный воин, одновременно застенчивый и взволнованный. Солнышко сладкоголосое, храни тебя и братьев Господь!", – написала одна из пользователей.